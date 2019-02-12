Egis разработает математическую модель прогноза грузопотока в портах Украины

17:01 19.04.2019 0 комментариев Украина

Группа экспертов ООО «Эжис Украина» в рамках реализации проекта технической помощи «Поддержка органов власти Украины в разработке Национальной транспортной модели и мастер-плана» в четверг посетила ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия».

Как сообщила пресс-служба госстивидора, инженер по транспортному планированию Франсуа-Марк Турпен и эксперт по портам и морскому транспорту Александр Лысенко встретились с руководителем ГП «СК «Ольвия» Русланом Олейником и ознакомились с деятельностью предприятия в ходе обзорной экскурсии, передают Порты Украины.

«Целью визита экспертов в морские порты является изучение ситуации относительно спроса на грузоперевалку в Украине для дальнейшей возможности разработки математической модели прогноза спроса», — указала пресс-служба.

ООО «Эжис Украина» (основано в 1996 году) — филиал и партнер международной инженерно-консалтинговой группы Egis в Украине. Предоставляет консалтинговые услуги по развитию бизнеса и реализации проектов в Украине в сфере автомобильных дорог и автомагистралей, водных ресурсов, окружающей среды и энергетики, портов и внутренних водных путей, авиации, городского планирования и развития, жилищно-коммунального хозяйства, городского общественного транспорта и крупных строительных проектах. Имеет главный офис в Киеве и проектные офисы во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Харькове и Полтаве.

Egis International предлагает услуги инжиниринга, проектного структурирования и эксплуатации. В сфере инжиниринга и консалтинга деятельность компании концентрируется на секторах транспорта, городского развития, гражданского строительства, промышленности, водоснабжения и водоотведения, защиты окружающей среды и энергетики.

Группа участвует в разработке проектов развития в морских портах Украины, в частности, в морских портах «Южный», «Черноморск», в Белгород-Днестровском морском порту и других портах.



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