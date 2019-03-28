В оккупированном Россией Севастополе вместе с автомобилями обвалилась парковка / Фото

16:41 19.04.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Россией Севастополе вместе с автомобилями обвалилась парковка возле многоквартирного дома №2б на проспекте Победы.

Об этом сообщил пользователь соцсети «ВКонтакте» Степан Баранов в группе «Автопартнер-Крым», передает QHA.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел в 7:30 утра. Сначала обвалилась опорная стена и часть парковки, вслед за ними в обвал улетели три припаркованные машины, одна при падении перевернулась на крышу, еще одно авто зависло над обрывом.

Информации о пострадавших не поступало. Один из владельцев авто за несколько минут до происшествия прогрел машину и ушел с автостоянки. «Спасателей» вызвал другой местный житель Стас Пира.

Я гулял с собакой, проходил между домами 2 и 6, услышал грохот, похожий на взрыв, подбежал к месту происшествия, увидел эту жесть и вызвал «МЧС», — рассказал Пира.

Как сообщил пользователь Павел Башкатов, на сайте «Интерактивный Севастополь. Службы города» три дня тому назад была оставлена заявка о том, что подпорная стенка, расположенная там, где сегодня произошел обвал, вся в трещинах и опасно накренена. Севастопольцы взывали о помощи к «службе управления ЖКХ», но чиновники их не услышали.

2 месяца назад чиновников аннексированного Крыма обязали в течение 24 часов реагировать на жалобы граждан в соцсетях.



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