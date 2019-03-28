У Кремлі прокоментували можливість передачі Україні моряків після вироку
|16:21 19.04.2019
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|Крым
Російське законодавство передбачає різні юридичні процедури, які можуть бути використані після винесення вироку суду щодо українських моряків, захоплених РФ у районі Керченської протоки у листопаді минулого року.
Про це в п'ятницю заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можуть українські моряки після суду бути передані на Батьківщину, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Про це передчасно говорити, але законом передбачаються можливості різних юридичних процедур", - сказав представник Кремля.
Він при цьому не уточнив, чи йдеться про амністію.
"Я говорив про юридичні процедури", - зазначив Пєсков.
Нагадаємо, 17 квітня суд у Москві продовжив арешт всім 24 військовополоненим морякам.
Як повідомлялося раніше, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.
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