Російське законодавство передбачає різні юридичні процедури, які можуть бути використані після винесення вироку суду щодо українських моряків, захоплених РФ у районі Керченської протоки у листопаді минулого року.

Про це в п'ятницю заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можуть українські моряки після суду бути передані на Батьківщину, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Про це передчасно говорити, але законом передбачаються можливості різних юридичних процедур", - сказав представник Кремля.

Він при цьому не уточнив, чи йдеться про амністію.

"Я говорив про юридичні процедури", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 17 квітня суд у Москві продовжив арешт всім 24 військовополоненим морякам.

Як повідомлялося раніше, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.