Европарламент в четверг, 18 апреля, одобрил создание совместного фонда обороны.

Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на Deutsche Welle.

Соответствующую инициативу поддержали 328 депутатов, 231 парламентарий выступил против, еще 19 воздержались. Будущий фонд должен привлечь инновации в оборонную промышленность, в частности содействовать развитию новых систем вооружений.

Депутаты рекомендуют выделить на эти цели 13 млрд евро. Окончательная сумма будет обсуждаться во время переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2021 - 2027 годы.

Европарламент 18 апреля одобрил создание совместного фонда обороны. Соответствующую инициативу поддержали 328 депутатов, 231 парламентарий выступил против, еще 19 воздержались. Будущий фонд должен привлечь инновации в оборонную промышленность, в частности содействовать развитию новых систем вооружений.

Депутаты рекомендуют выделить на эти цели 13 млрд евро. Окончательная сумма будет обсуждаться во время переговоров о долгосрочном бюджете Евросоюза на 2021 - 2027 годы.

В марте председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия и Франция ведут совместную работу над проектом боевого самолета, а остальные страны "приглашаются к участию". Следующий шаг - создание совместного авианосца - подчеркнет глобальную роль Евросоюза в вопросах безопасности и мира, подчеркнула председатель ХДС. Позднее канцлер Германии Ангела Меркель поддержала проект совместного создания европейского авианосца.

3 мая 2018 года Евросоюз объявил о планах выделить около 20 млрд евро на оборону в рамках нового долгосрочного бюджета.