Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною

15:21 19.04.2019 0 комментариев Греция

Міністр оборони Греції Евангелос Апостолакіс заявив про стурбованість купівлею Туреччиною російської системи ППО С-400. .

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Апостолакіс сказав, що придбання Анкарою системи повністю змінить ситуацію з точки зору контролю повітряного простору над Егейським морем. Водночас він наголосив на необхідності придбання Грецією літаків F-35 або інших літаків для посилення протиповітряної оборони з метою забезпечення балансу сил.

Туреччина, за його словами, завжди пред'являє претензії і має проблеми зі своїми сусідами, ЄС і США.

"Греція – не перша проблема Туреччини", - сказав він, додавши, що її претензії щодо Греції пов'язані з внутрішньополітичними причинами через присутність вкрай правої партії в уряді. Претензії Туреччини, за його словами, не мають юридичного обґрунтування.

При цьому міністр наголосив, що не боїться, що в Егейському морі між двома країнами може статися військовий інцидент або нещасний випадок.

Тим часом Держдепартамент США і далі наполягає на тому, що Вашингтон не змінив свою політику стосовно наміру Анкари придбати С-400 і що він не буде мовчати, якщо союзники по НАТО куплять зброю у його супротивників.



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