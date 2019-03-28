Подконтрольный России «верховный суд» Крыма отклонил апелляционную жалобу на изменение меры пресечения трем крымским татарам, задержанным в ходе облав 27 марта 2019 года.

Все трое — фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир» из так называемой «второй симферопольской группы» Асан Яников, Эрфан Османов и Джемиль Гафаров. Все они останутся в СИЗО №5 российского Ростова-на-Дону минимум до 15 мая, сообщает QHA.

Слушание проходило в закрытом режиме и в зал «суда» не допустили даже родных подсудимых.

Напомним, 27 марта в нескольких районах Крыма российская ФСБ провела облавы, в ходе которых задерживались мирные жители по обвинению в организации или участии в запрещенной в России партии «Хизб ут-Тахрир».

28 марта «Киевский районный суд» Симферополя завершил процедуру ареста до 15 мая 2019 года всех крымскотатарских активистов, задержанных днем ранее. Позже арестованных вывезли из аннексированного полуострова в российский Ростов-на-Дону, распределив в пять различных СИЗО.