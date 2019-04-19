Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики.

Об этом сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов, передает GuildHall.

«Анализируя записи и параметры мы увидели, что левый двигатель работал в заданном диапазоне, а правый перешел на гидромеханику и работал в несколько меньшем режиме по оборотам. Но это мы установили позже, а в тот момент после полета командир даже докладывал, что ни одна система не отказала, еще не осознав, что этот случай произошел уже», — сказал специалист.

Таликов подтвердил, что первый летный Ил-112В получился перетяжеленным на 2,5 тонны.

Первый полет Ил-112В состоялся в марте на аэродроме завода «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).