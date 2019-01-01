Крупнейшие судостроители Европы запустили единую платформу цифровизации

15:41 19.04.2019 0 комментариев Средиземноморский регион

Ассоциация крупнейших европейских судостроительных компаний EuroYards объявила о запуске единой цифровой платформы Code Kilo.

Цифровая платформа должна упростить обмен данными и взаимодействие между верфями, поставщиками оборудования и эксплуатантами кораблей и судов об этом в четверг, 18 апреля, сообщает Defensa.com. 

Как рассказал Mil.Press FlotProm источник в Объединенной судостроительной корпорации, на уровне ОСК подобное взаимодействие уже выстроено, но лишь между отдельными предприятиями, прежде всего КБ и заводами.

Организация EuroYards объединяет испанскую Navantia, итальянскую Fincantieri, голландскую Damen Shipyards Group, немецкие Lurssen и Meyer Werft, а также французские Naval Group и Chantiers de l’Atlantique. С помощью платформы Code Kilo они намерены внедрить единые решения и стандарты управления цифровыми данными. 

Участники ассоциации заявили, что новый проект стремится к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами и открыт для партнеров: к платформе могут присоединиться судовладельцы, кораблестроители, поставщики оборудования и материалов, а также профессиональные сообщества. В частности, о своей поддержке внедрения платформы Code Kilo уже заявила ассоциация SEA Europe, объединяющая верфи и производителей морской техники. 

По мнению создателей, со временем единая цифровая платформа позволит оптимизировать процессы, снизить издержки и расширить возможности бизнеса за счет применения таких новейших технологий, как Интернет вещей, Big Data и искусственный интеллект.

По словам информированного отраслевого источника издания, техническая политика и IT-стратегия ОСК предусматривают подобное взаимодействие между предприятиями, входящими в структуру корпорации. Соответствующую работу, добавил он, с 2000-х выстраивают "подводные" КБ и заводы. Вместе с тем переход на единую конвертационную платформу для ПО пока невозможен: это потребует серьезной корректировки действующих схем обмена информацией. Также процесс перехода на единую платформу зависит от сроков освоения новых IT-решений. "В Европе это может занять до 5-7 лет", - резюмировал он.



Ещё на эту тему:

13:12 16.05.2018
Бизнес-форум «Румыния - Украина - Молдова» пройдет в Сучаве
10:32 03.04.2018
В Стамбуле открылся болгаро-турецкий бизнес-форум
12:01 07.12.2017
Лидеры семи балканских стран соберутся на форуме в столице Болгарии
14:15 12.10.2017
В Баку пройдет азербайджано-американский бизнес-форум
16:38 29.09.2017
Начал работу Х Международный инвестиционный форум «Таврийские горизонты»
21:52 01.09.2017
В Херсоне состоялся IV Балтийско-Черноморский экономический форум
01:00 28.07.2017
1-й Международный форум гостеприимства организует Греческая гостиничная палата
16:42 06.06.2017
«Консалтинговая группа А-95» приглашает в Одессу на форум по морскому трейдингу нефтепродуктов
00:10 17.02.2017
В Стамбуле пройдет V бизнес-форум в формате Турция - Азербайджан - Грузия
19:00 23.01.2017
Молдо-австрийский бизнес-форум пройдет в Кишиневе 2-4 февраля
13:18 22.11.2016
Глава «Укрзализныци» поедет в Баку обсуждать развитие транзитных перевозок
18:27 08.11.2016
В Стамбуле пройдет очередной бизнес-форум Турция - Азербайджан - Грузия
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
18:21 19.04.2019
Греція може конфіскувати німецькі активи через невиплату репарацій
15:21 19.04.2019
Греція стурбована купівлею російської С-400 Туреччиною
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
20:01 17.04.2019
Удар молнии на Акрополе поразил 4-х человек
Все новости страны
Грузия Грузия
14:21 19.04.2019
С начала года экспорт из Грузии в ЕС снизился, а в страны СНГ - вырос
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
Все новости страны
Россия Россия
19:21 19.04.2019
У Росії зібралися заборонити найбільше міжнародне агентство новин
18:41 19.04.2019
В МЗС РФ назвали "червону лінію", після якої Росія готова розглянути вихід з Ради Європи
16:01 19.04.2019
Европарламент создает совместный фонд обороны ЕС
14:41 19.04.2019
Новый российский самолет потерпел неудачу при первом полете
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
16:01 17.04.2019
Иордания решила отозвать своего посла из Румынии
Все новости страны
Турция Турция
18:01 19.04.2019
В Туреччині затримали шпигунів ОАЕ, розслідують зв’язок з вбивством Хашоггі
15:41 19.04.2019
Крупнейшие судостроители Европы запустили единую платформу цифровизации
10:01 19.04.2019
ЕС: Турция приняла 3,6 млн сирийских беженцев
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
Все новости страны
Украина Украина
20:41 19.04.2019
"Суд" у Криму продовжив арешт трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
20:21 19.04.2019
Захваченные украинские катера оккупанты предложили использовать как мишени
20:01 19.04.2019
Оккупанты объявили о строительстве ЖК в зеленой зоне, расположенной между водопадом Учан-Су и "Поляной сказок" / Фото
19:41 19.04.2019
Оккупанты предупредили "друзей Крыма" о возможном давлении за поддержку аннексии полуострова Россией
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс