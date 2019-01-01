Ассоциация крупнейших европейских судостроительных компаний EuroYards объявила о запуске единой цифровой платформы Code Kilo.

Цифровая платформа должна упростить обмен данными и взаимодействие между верфями, поставщиками оборудования и эксплуатантами кораблей и судов об этом в четверг, 18 апреля, сообщает Defensa.com.

Как рассказал Mil.Press FlotProm источник в Объединенной судостроительной корпорации, на уровне ОСК подобное взаимодействие уже выстроено, но лишь между отдельными предприятиями, прежде всего КБ и заводами.

Организация EuroYards объединяет испанскую Navantia, итальянскую Fincantieri, голландскую Damen Shipyards Group, немецкие Lurssen и Meyer Werft, а также французские Naval Group и Chantiers de l’Atlantique. С помощью платформы Code Kilo они намерены внедрить единые решения и стандарты управления цифровыми данными.

Участники ассоциации заявили, что новый проект стремится к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами и открыт для партнеров: к платформе могут присоединиться судовладельцы, кораблестроители, поставщики оборудования и материалов, а также профессиональные сообщества. В частности, о своей поддержке внедрения платформы Code Kilo уже заявила ассоциация SEA Europe, объединяющая верфи и производителей морской техники.

По мнению создателей, со временем единая цифровая платформа позволит оптимизировать процессы, снизить издержки и расширить возможности бизнеса за счет применения таких новейших технологий, как Интернет вещей, Big Data и искусственный интеллект.

По словам информированного отраслевого источника издания, техническая политика и IT-стратегия ОСК предусматривают подобное взаимодействие между предприятиями, входящими в структуру корпорации. Соответствующую работу, добавил он, с 2000-х выстраивают "подводные" КБ и заводы. Вместе с тем переход на единую конвертационную платформу для ПО пока невозможен: это потребует серьезной корректировки действующих схем обмена информацией. Также процесс перехода на единую платформу зависит от сроков освоения новых IT-решений. "В Европе это может занять до 5-7 лет", - резюмировал он.