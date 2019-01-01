В январе-марте 2019 года экспорт в страны ЕС из Грузии составил 196.0 млн долларов США, что на 6,4 процента меньше, чем за аналогичные период прошлого года и составляет 23,7 процента от общего объема экспорта страны.

По информации Национальной службы статистики, объем импорта в страны ЕС составил 502,2 миллиона долларов США (на 17,8 процента меньше) и 25,3 процента от общего импорта, сообщает BusinessГрузия.

Общий товарооборот со странами ЕС составляет 698,1 млн. долларов США, что на 14,9 процента меньше чем за аналогичный период прошлого года. Что касается торгового дефицита, то в январе-марте 2019 года его доля его доля в общем отрицательном торговом балансе составила 26,5 процента.

В январе-марте 2019 года Грузия экспортировала в страны СНГ товар на 416,1 млн. долларов США, что на 37,4 процента выше показателя предыдущего года и 50,4 процента от общего объема экспорта страны. Объем импорта составил 576,1 млн долларов США (на 13,5 процента меньше), что является 29,1 процентом общего объема импорта. Товарооборот со странами СНГ составляет 992,2 млн. долларов США, что на 2,4 процента больше, чем соответствующий показатель предыдущего года, что касается торгового дефицита, в январе-марте 2019 года его доля составляла 13,8 процента от общего отрицательного торгового баланса.

Доля десяти крупнейших стран-экспортеров в январе-марте составила 74,2 процента в общем объеме экспорта Грузии. Тройка крупнейших экспортеров: Россия — 135,4 млн. долларов США, Азербайджан — 84,9 млн. долларов США и Болгария — 68,1 млн. долларов США.

Доля десяти крупнейших стран-экспортеров в январе-марте составила 67.7 процента в общем объеме импорта в Грузию. Тройка крупнейших импортеров: Турция — 316,0 млн. долларов США, Китай — 221,8 млн. долларов США и Россия — 191,7 млн. долларов США.

Доля десяти крупнейших стран-торговых партнеров страны в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 68.8 процента. Крупнейшими торговыми партнерами страны являются: Турция — 373,3 млн. долларов США, Россия — 327,0 млн. долларов США и Азербайджан — 272,5 миллиона долларов США.