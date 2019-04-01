На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото

14:01 19.04.2019 0 комментариев Румыния

Сотрудники пограничной полиции в Яссах обнаружили и конфисковали 3 900 контрабандных пачек сигарет. 

Сигареты предназначались для продажи на черном рынке в Италии. Товар искусно прятали в полостях 8 дверей, сообщают Аргументы и факты

Пограничники в пункте пропуска “Васлуй” остановили микроавтобус, зарегистрированный в Болгарии. За рулем находился 35-летний мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии – в сопровождении молодого человека из Молдовы в возрасте 22 лет. 

В микроавтобусе было несколько посылок, в том числе 8 дверей. В ходе детального осмотра пограничники обнаружили спрятанные в полостях дверей 3 900 пачек сигарет с молдавскими акцизными марками. 

Вечером того же дня сотрудники пограничной полиции в Яссах остановили для проверки автомобиль Mercedes Benz, зарегистрированный в Литве. За рулем авто находился 33-летний гражданин Молдовы. В тайнике, оборудованном в днище машины, было обнаружено 2 749 пачек сигарет. 

Задержанный рассказал, что намеревался продать товар на черном рынке в Яссах. Контрабандный товар был изъят. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется разбирательство.

 



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