Україна підпише угоду про військове співробітництво з Boeing
|13:41 19.04.2019
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|Украина
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з директором з питань оборони та космічної безпеки компанії «Boeing» Стенлі Прусінскі.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання співпраці між українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу та космічної галузі з компанією "Boeing", а також перспективи співробітництва у військово-технічній сфері, зокрема, проекти оновлення винищувальної та штурмової авіації Збройних Сил України, повыдомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.
Компанія "Boeing" є провідним підприємством в аерокосмічній галузі, "а її військові літаки та гелікоптери значно перевершують російські аналоги". "Ми зацікавлені в ефективній військово-технічній співпраці з компанією "Boeing", що значно зміцнить потенціал Повітряних сил ЗСУ", - сказав Турчинов.
Окрім того, сторони розглянули питання співробітництва в галузі авіа- та ракетобудування.
Своєю чергою, Стенлі Прусінскі висловив впевненість у перспективності довготривалого співробітництва. "Я завжди вважав Україну інтелектуальним та технічним двигуном у Східній Європі", - сказав він, додавши, що саме тому надзвичайно логічним буде налагодити довготривале співробітництво з Україною.
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