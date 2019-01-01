Україна підпише угоду про військове співробітництво з Boeing

13:41 19.04.2019 0 комментариев Украина

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з директором з питань оборони та космічної безпеки компанії «Boeing» Стенлі Прусінскі.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання співпраці між українськими підприємствами оборонно-промислового комплексу та космічної галузі з компанією "Boeing", а також перспективи співробітництва у військово-технічній сфері, зокрема, проекти оновлення винищувальної та штурмової авіації Збройних Сил України, повыдомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України.

Компанія "Boeing" є провідним підприємством в аерокосмічній галузі, "а її військові літаки та гелікоптери значно перевершують російські аналоги". "Ми зацікавлені в ефективній військово-технічній співпраці з компанією "Boeing", що значно зміцнить потенціал Повітряних сил ЗСУ", - сказав Турчинов.

Окрім того, сторони розглянули питання співробітництва в галузі авіа- та ракетобудування.

Своєю чергою, Стенлі Прусінскі висловив впевненість у перспективності  довготривалого співробітництва. "Я завжди вважав Україну інтелектуальним та технічним двигуном у Східній Європі", - сказав він, додавши, що саме тому надзвичайно логічним буде налагодити довготривале співробітництво з Україною.



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