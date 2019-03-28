В соединениях и воинских частях Черноморского флота страны-агрессора, дислоцирующихся на территории аннексированного Крымского полуострова и Краснодарского края, проходит контрольная проверка за зимний период обучения.

Проверка проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева, сообщает пресс-служба Министерство обороны РФ.



В рамках проверки сигнал на приведение в высшие степени боевой получили подразделения бригады береговой обороны из состава армейского корпуса флота.

Соединение было поднято по тревоге, военнослужащие осуществили подготовку военной техники и совершили марш в назначенный район сосредоточения, где была проверена организация взаимодействия между группами и постами пунктов управления бригады, отработаны совместные действия подразделений и штабов при выполнении задач по предназначению, планированию и ведению боевых действий.

В ходе проверки офицерами штаба флота проведен анализ результатов работы должностных лиц подразделений по всем вопросам деятельности, начиная от знания личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов, до состояния материально-технической базы, вооружения, военной техники и способности соединения выполнять задачи по предназначению.