Береговая оборона Черноморского флота оккупантов поднята по учебной тревоге
|13:21 19.04.2019
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|Крым
В соединениях и воинских частях Черноморского флота страны-агрессора, дислоцирующихся на территории аннексированного Крымского полуострова и Краснодарского края, проходит контрольная проверка за зимний период обучения.
Проверка проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева, сообщает пресс-служба Министерство обороны РФ.
В рамках проверки сигнал на приведение в высшие степени боевой получили подразделения бригады береговой обороны из состава армейского корпуса флота.
Соединение было поднято по тревоге, военнослужащие осуществили подготовку военной техники и совершили марш в назначенный район сосредоточения, где была проверена организация взаимодействия между группами и постами пунктов управления бригады, отработаны совместные действия подразделений и штабов при выполнении задач по предназначению, планированию и ведению боевых действий.
В ходе проверки офицерами штаба флота проведен анализ результатов работы должностных лиц подразделений по всем вопросам деятельности, начиная от знания личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов, до состояния материально-технической базы, вооружения, военной техники и способности соединения выполнять задачи по предназначению.
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