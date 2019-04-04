Російська прокуратура запросила дев’ять років колонії загального режиму для лівого активіста з Євпаторії Євгена Каракашева.

Активіста обвинувачують в закликах до тероризму, повідомляє Радіо Свобода.

19 квітня в Північнокавказькому окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону почалися дебати сторін у справі Каракашева.

Держобвинувач у своєму виступі заявив, що, незважаючи на невизнання Євгеном Каракашевим провини, його вина «доведена» в ході процесу.

На думку прокурора, це підтверджується протоколами обшуку й оперативно-розшукових заходів, висновком експерта-лінгвіста, показаннями свідка обвинувачення Сергія Васильченка, російських понятих-військовослужбовців.

Пом’якшувальних обставин держобвинувач не побачив, попросивши визнати Євгена Каракашева винним і засудити до 9 років колонії загального режиму.

Крім того, прокурор попросив накласти на Каракашева заборону на «діяльність, пов’язану з адмініструванням сайтів із використанням електронних або інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі інтернету».

Тепер на дебатах сторін виступає адвокат Каракашева.

12 квітня на засіданні Північнокавказького окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону Євген Каракашев відкинув обвинувачення і назвав справу політичною.

Співробітники російського Слідчого комітету затримали Каракашева в Євпаторії 1 лютого 2018 року.