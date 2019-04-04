Російська прокуратура просить 9 років колонії для лівого активіста з окупованого Криму
|13:01 19.04.2019
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|Крым
Російська прокуратура запросила дев’ять років колонії загального режиму для лівого активіста з Євпаторії Євгена Каракашева.
Активіста обвинувачують в закликах до тероризму, повідомляє Радіо Свобода.
19 квітня в Північнокавказькому окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону почалися дебати сторін у справі Каракашева.
Держобвинувач у своєму виступі заявив, що, незважаючи на невизнання Євгеном Каракашевим провини, його вина «доведена» в ході процесу.
На думку прокурора, це підтверджується протоколами обшуку й оперативно-розшукових заходів, висновком експерта-лінгвіста, показаннями свідка обвинувачення Сергія Васильченка, російських понятих-військовослужбовців.
Пом’якшувальних обставин держобвинувач не побачив, попросивши визнати Євгена Каракашева винним і засудити до 9 років колонії загального режиму.
Крім того, прокурор попросив накласти на Каракашева заборону на «діяльність, пов’язану з адмініструванням сайтів із використанням електронних або інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі інтернету».
Тепер на дебатах сторін виступає адвокат Каракашева.
12 квітня на засіданні Північнокавказького окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону Євген Каракашев відкинув обвинувачення і назвав справу політичною.
Співробітники російського Слідчого комітету затримали Каракашева в Євпаторії 1 лютого 2018 року.
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