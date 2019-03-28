Утром 18 апреля 2019 года по предварительным данным в нескольких милях от мыса Херсонес БДК "Цезарь Куников" проекта 775/2 из состава 197 бригады ДК Крымской Военно-морской базы следовавший в район Феодосии лишился хода по техническим причинам.

К нему на помощь были отправлены спасательный буксир "СБ-5" и противопожарное судно "ПЖС-123", сообщает bmpd.livejournal.

В дальнейшем БДК был взят на буксир судном "СБ-5" и доведен до района бухты Карантинная, после его буксировку на штатное место обеспечивали 4 рейдовых буксира ЧФ.

В тоже время официально пресс-служба МО РФ сообщила о проведении учений отряда АСС ЧФ с оказанием помощи терпящему бедствие надводному кораблю, однако известно, что данные учения завершились еще вечером 17 апреля, в них приняли участие в том числе сторожевые корабли "Сметливый" и "Пытливый".