Аварю большого десантного корабля "Цезарь Куников" оккупанты пытались выдать за учения / Фото
|12:01 19.04.2019
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|Крым
Утром 18 апреля 2019 года по предварительным данным в нескольких милях от мыса Херсонес БДК "Цезарь Куников" проекта 775/2 из состава 197 бригады ДК Крымской Военно-морской базы следовавший в район Феодосии лишился хода по техническим причинам.
К нему на помощь были отправлены спасательный буксир "СБ-5" и противопожарное судно "ПЖС-123", сообщает bmpd.livejournal.
В дальнейшем БДК был взят на буксир судном "СБ-5" и доведен до района бухты Карантинная, после его буксировку на штатное место обеспечивали 4 рейдовых буксира ЧФ.
В тоже время официально пресс-служба МО РФ сообщила о проведении учений отряда АСС ЧФ с оказанием помощи терпящему бедствие надводному кораблю, однако известно, что данные учения завершились еще вечером 17 апреля, в них приняли участие в том числе сторожевые корабли "Сметливый" и "Пытливый".
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