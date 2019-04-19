Екіпажі Морської охорони Маріуполя завжди готові до виконання завдань за призначенням / Відео
|12:21 19.04.2019
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|Украина
Екіпажі корабельно-катерного складу Маріупольського загону морської охорони зі складу Об’єднаних Сил перебувають у постійній готовності до виконання завдань за призначенням.
Щоденна підготовка екіпажів кораблів та катерів Морської охорони – є запорукою якісного виконання поставлених завдань у справі охорони державного кордону, контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобіганню правопорушень на державному кордоні, забезпеченню його недоторканості, повідомляє прес-служба Міноборони України.
Перед виходом на службу перевірка готовності екіпажів максимально наближена до реальних умов: прокладання маршруту, контроль штатного озброєння, тренування сигнальної вахти, зосередження оглядової групи на знанні нормативно-правової бази та тактиці дій імовірних порушників, обстеження підводної частини корпусу корабля. Все те, що буде застосовано у службі в завданому районі.
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