Екіпажі Морської охорони Маріуполя завжди готові до виконання завдань за призначенням / Відео

12:21 19.04.2019 0 комментариев Украина

Екіпажі корабельно-катерного складу Маріупольського загону морської охорони зі складу Об’єднаних Сил перебувають у постійній готовності до виконання завдань за призначенням.

Щоденна підготовка екіпажів кораблів та катерів Морської охорони – є запорукою якісного виконання поставлених завдань у справі охорони державного кордону, контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобіганню правопорушень на державному кордоні, забезпеченню його недоторканості, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Перед виходом на службу перевірка готовності екіпажів максимально наближена до реальних умов: прокладання маршруту, контроль штатного озброєння, тренування сигнальної вахти, зосередження оглядової групи на знанні нормативно-правової бази та тактиці дій імовірних порушників, обстеження підводної частини корпусу корабля. Все те, що буде застосовано у службі в завданому районі.



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