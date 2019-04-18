На Центральній артилерійській базі озброєння вперше у Збройних Силах України розпочато модернізацію комплексу машин управління вогнем самохідної артилерії.

В першу чергу здійснюється капітальний ремонт кожної одиниці озброєння та її повне розбирання із заміною всіх технічних елементів, повідомляє Міністерство оборони України.

Згідно визначених завдань передбачається переобладнання програмно-апаратного комплексу бойових машин, що дозволить враховувати всі аспекти підготовки та управління бойовою стрільбою та забезпечувати управління підрозділами в автоматизованому режимі.

За словами начальника артилерійської бази, істотних змін зазнає і система радіозв’язку та передачі інформації. Застаріле радіообладнання та бортові системи зв’язку замінять на новітні зразки за стандартами НАТО, адже успіх сучасного бою залежить від безперервного, оперативного і прихованого управління підрозділами.

В подальшому модернізована техніка буде розподілена по частинах Збройних Сил України.

Водночас у ремонтних цехах артилерійської бази триває відновлення та ремонт значної кількості артилерійських систем різних калібрів, стрілецької зброї та оптичних приладів.