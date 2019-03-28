В окупованому Криму арештували кримськотатарського активіста Айвазова

11:41 19.04.2019 0 комментариев Крым

Контрольований Росією Київський районний "суд" Сімферополя обрав стосовно кримськотатарського активіста Раїма Айвазова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. 

Айвазов перебуватиме в СІЗО до 15 травня. Про це розповів активіст Рауль Діттан, передає УНН.

"Засідання почалося із затримкою на годину. До зали суду пустили родичів, інших слухачів, як завжди, не пустили навіть до будівлі суду. Саме засідання тривало приблизно півтори години, коментувати його підсумки адвокат відмовилася. Але, зі слів матері, нам стало відомо, що суд заарештував Раїма до 15 травня. Сам він розповів рідним, що відчуває себе задовільно. Він розповів, що під час затримання його не били", - повідомив активіст.

17 квітня стало відомо про зникнення під час перетину адміністративного кордону між Кримом і материковою частиною України кримськотатарського активіста Раїма Айвазова. У прикордонуправлінні ФСБ Росії у Криму відмовилися надавати будь-яку інформацію про Раїма Айвазова. Сім'я звернулася в російську поліцію і прокуратуру із заявою про викрадення.

Пізніше Айвазов вийшов на зв'язок із рідними. За інформацією об'єднання "Кримська солідарність", активіст перебував в управлінні ФСБ Росії в Сімферополі. Раїм Айвазов телефоном повідомив сестрі, що йому інкримінують частину 2 статті 205.5 (участь у діяльності організації, яка визнана терористичною) і включають до складу "другої сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір".

Згодом ЗМІ повідомили, що співробітники ФСБ та прикордонного управління Росії в Криму стверджують про затримання підозрюваного в участі в діяльності забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

За повідомленням "Кримської солідарності", Раїм Айвазов займався організацією передач у Ростов-на-Дону заарештованим у Криму кримськотатарським активістам.



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