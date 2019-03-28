"Справа Веджіє Кашка": у МЗС відреагували на вироки кримського "суду"

11:21 19.04.2019 0 комментариев Крым

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із неправомірним засудженням в окупованому Криму фігурантів сфабрикованої «справи Веджіє Кашка» Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджи, Казима Аметова та Асана Чапуха.

Про це йдеться у заяві МЗС щодо незаконних засуджень і затримань кримських татар в тимчасово окупованому Криму, передає Укрінформ.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням російського окупаційного «суду» у м. Сімферополь про засудження громадян України Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджи та Казима Аметова до 3 років, а Асана Чапуха до 3,5 року позбавлення волі умовно за сфабрикованими звинуваченням у вимаганні коштів”, - ідеться у заяві.

У МЗС нагадали, що українські громадяни були затримані російськими силовиками у листопаді 2017 року за начебто «вимагання грошей» у громадянина Туреччини, які той викрав у ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. При цьому дії російських силовиків під час обшуку та затримання призвели до смерті самої 82-річної ветерана кримськотатарського руху, а сфабрикована «справа Веджіє Кашка» стала одним із символів ганьби російського окупаційного «правосуддя».

“Незважаючи на те, що усі затримані, люди похилого віку, мали серйозні проблеми зі здоров’ям, вони тривалий час не отримували адекватної медичної допомоги. Це призвело до того, що Бекір Дегерменжи за декілька тижнів після арешту три дні перебував у комі. Асан Чапух під час перебування під вартою переніс мікроінсульт”, - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС також засуджує нові каральні акції російських окупантів під приводом розслідування т.зв. «справи Хізб ут-Тахрір». Зазначається, зокрема, що 17 квітня на КПВВ «Каланчак» було затримано кримськотатарського активіста Раїма Айвазова.

“Ми вимагаємо негайного звільнення Р.Айвазова та інших кримських татар, які перебувають у російських в’язницях на підставі сфабрикованої справи «Хізб ут-Тахрір», - наголосили в МЗС.

Підкреслюється, що Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, негайно звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права, виконати Резолюції ГА ООН «Територіальна цілісність України від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)» від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти РФ стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

МЗС також закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення деокупації АР Крим та м.Севастополя.



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