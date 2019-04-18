Российский атомный флот вместо модернизации пустят на металлолом

11:01 19.04.2019 0 комментариев Россия

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок решили пустить на металлолом вместо модернизации. 

О неожиданном решении рассказали «Известиям» сразу несколько источников в Минобороны, сообщают Известия.

Источник в Генштабе уточнил, что в утиль отправят два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» проекта 1144 «Орлан», четыре атомные подводные лодки проекта 667БДР «Кальмар» — К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец», К-232 «Подольск», а также подлодку проекта «Щука» Б-414 «Даниил Московский».

Последняя была основной многоцелевой подлодкой ВМФ в 1980–1990-х годах с торпедным вооружением. В странах НАТО субмарины этого типа прозвали «Черный принц».

Утилизированные подлодки заменят на атомные субмарины проекта «Борей» и многоцелевые «Ясени».

«Орланы» считаются крупнейшими в мире после авианосцев. Это единственные корабли в составе российского флота с атомной энергетической установкой.

Сейчас в строю числится только один корабль этого проекта — «Петр Великий».

«Адмирал Лазарев» был законсервирован еще в 1990-х годах, а «Адмирала Ушакова» вывели из состава флота в 2002 году.

Утилизация обойдется в 2,7 млрд рублей. При этом эксперты полагают, что ВМФ России не потеряет в своей боевой мощи.



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