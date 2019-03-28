Сирия отправила первое судно в оккупированный Крым

10:41 19.04.2019 0 комментариев Крым

Сирийская Арабская Республика отправила первый груз в оккупированный Россией Крым.

Груз через неделю он прибудет на аннексированный полуостров, сообщил "министр промышленной политики" оккупированного  Крыма Андрей Васюта на форуме в Ялте, пишет Крыминформ

«Первое судно из Крыма через торговый дом уже было отправлено в Сирийскую Арабскую Республику. Это был груз зерна. Обратно оно (судно) идет с образцами тех грузов, которые предлагают нам сирийцы. Это гранит, мрамор. Уже идут товарные партии цитрусов и оливкового масла. Мы также получаем образцы клинкера, фосфоритов, которые будем применять на крымских предприятиях. Доставлен груз будет ориентировочно через неделю», – рассказал Васюта.

"Глава" оккупационного ведомства добавил, что сирийские товары будут доступны в торговых сетях Крыма, а стройматериалы поступят на крымские заводы. 

«Если это цитрусы и оливковое масло, то они будут доступны в обычных торговых сетях. Клинкер могут использовать два наших завода – керченский и бахчисарайский по производству цемента. Если это гранит, то он может использоваться в дорожном строительстве, потому что сейчас мы его завозим из разных уголков России, потому что гранитный щебень очень дорогой здесь. Сирийский, надеемся, будет дешевле», – отметил Васюта.



Ещё на эту тему:

10:21 19.04.2019
Немецкие "друзья Крыма" заявили о создании "альтернативной правозащитной организации"
09:41 19.04.2019
Цель России чтобы об украинском Крыме перестали говорить
19:41 18.04.2019
НАТО і ЄС єдині у вимогах до Росії щодо звільнення українських моряків
19:21 18.04.2019
МЗС висловило протест через продовження арешту полонених моряків
18:41 18.04.2019
Посол: заява МЗС Росії про повне припинення співпраці з НАТО - фейк
09:21 18.04.2019
Міжнародний трибунал ООН отримав запит від України щодо полонених в РФ моряків
21:01 17.04.2019
Оккупанты подают иск к Украине в Международный уголовный суд
17:01 17.04.2019
Санкції щодо Криму будуть діяти, доки позиція Москви не зміниться - президент Фінляндії
15:05 17.04.2019
У Гаазі призначили дату суду щодо порушень морського права
08:41 17.04.2019
Московський суд оштрафував мобільного оператора за карту Росії без Криму
15:01 16.04.2019
В РФ треть проданных по акции раннего бронирования авиабилетов приходится на оккупированный Крым
10:21 16.04.2019
Оккупированная Керчь подпишет договор о сотрудничестве с непризнанным Цхинвалом
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
20:01 17.04.2019
Удар молнии на Акрополе поразил 4-х человек
11:41 17.04.2019
Парламент Греції обговорить відновлення вимоги репарацій від Німеччини
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
Все новости страны
Грузия Грузия
14:21 19.04.2019
С начала года экспорт из Грузии в ЕС снизился, а в страны СНГ - вырос
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
Все новости страны
Россия Россия
11:01 19.04.2019
Российский атомный флот вместо модернизации пустят на металлолом
08:21 19.04.2019
Путіна не можна, а Мізуліну можна. Главредам ЗМІ роз'яснили закон про неповагу
18:01 18.04.2019
Южная Корея конфисковала российское судно, которое повредило мост / Видео
15:21 18.04.2019
Компании Дерипаски грозит дефолт из-за санкций
Все новости страны
Румыния Румыния
14:01 19.04.2019
На румынской таможне задержали изобретательных контрабандистов / Фото
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
16:01 17.04.2019
Иордания решила отозвать своего посла из Румынии
Все новости страны
Турция Турция
10:01 19.04.2019
ЕС: Турция приняла 3,6 млн сирийских беженцев
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
14:21 18.04.2019
Турция создала свою систему управления и связи с беспилотниками
20:21 17.04.2019
Вибори в Стамбулі: мандат мера отримує опозиціонер
Все новости страны
Украина Украина
13:41 19.04.2019
Україна підпише угоду про військове співробітництво з Boeing
13:21 19.04.2019
Береговая оборона Черноморского флота оккупантов поднята по учебной тревоге
13:01 19.04.2019
Російська прокуратура просить 9 років колонії для лівого активіста з окупованого Криму
12:41 19.04.2019
Радіообладнання на комплексах управління вогнем артилерії замінять на новітні зразки за стандартами НАТО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс