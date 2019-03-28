Сирийская Арабская Республика отправила первый груз в оккупированный Россией Крым.

Груз через неделю он прибудет на аннексированный полуостров, сообщил "министр промышленной политики" оккупированного Крыма Андрей Васюта на форуме в Ялте, пишет Крыминформ.

«Первое судно из Крыма через торговый дом уже было отправлено в Сирийскую Арабскую Республику. Это был груз зерна. Обратно оно (судно) идет с образцами тех грузов, которые предлагают нам сирийцы. Это гранит, мрамор. Уже идут товарные партии цитрусов и оливкового масла. Мы также получаем образцы клинкера, фосфоритов, которые будем применять на крымских предприятиях. Доставлен груз будет ориентировочно через неделю», – рассказал Васюта.

"Глава" оккупационного ведомства добавил, что сирийские товары будут доступны в торговых сетях Крыма, а стройматериалы поступят на крымские заводы.

«Если это цитрусы и оливковое масло, то они будут доступны в обычных торговых сетях. Клинкер могут использовать два наших завода – керченский и бахчисарайский по производству цемента. Если это гранит, то он может использоваться в дорожном строительстве, потому что сейчас мы его завозим из разных уголков России, потому что гранитный щебень очень дорогой здесь. Сирийский, надеемся, будет дешевле», – отметил Васюта.