Немецкие "друзья Крыма" заявили о создании "альтернативной правозащитной организации"
|10:21 19.04.2019
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|Крым
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, заявил о создании международной комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в оккупированном Крыму и Донбассе.
В работе комиссии могут принять участие представители семи стран ЕС. Предположительно, штаб-квартира будет располагаться в Берлине, передает Новый День.
«Это будет альтернативная правозащитная организация. Я не вижу сегодня организаций, которые бы работали на полном нейтралитете в этом вопросе, у нас всегда идеологические догмы то с одной, то с другой стороны», – отметил Гердт.
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