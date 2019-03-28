Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, заявил о создании международной комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в оккупированном Крыму и Донбассе.

В работе комиссии могут принять участие представители семи стран ЕС. Предположительно, штаб-квартира будет располагаться в Берлине, передает Новый День.

«Это будет альтернативная правозащитная организация. Я не вижу сегодня организаций, которые бы работали на полном нейтралитете в этом вопросе, у нас всегда идеологические догмы то с одной, то с другой стороны», – отметил Гердт.