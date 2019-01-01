ЕС: Турция приняла 3,6 млн сирийских беженцев
|10:01 19.04.2019
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|Турция
Турция успешно разместила на своей территории сирийских беженцев.
Об этом заявил заместитель главы делегации Европейского союза в Турции Габриэль Мунуэра Виналс на Международной конференции по миграции и образованию, сообщает Анадолу.
Конференция организована при поддержке ЕС и Министерства образования Турции в рамках программы по интеграции сирийских детей в турецкую систему образования.
По его словам, Турция может служить примером для других стран своим отношением к беженцам.
«У Турции есть множество историй, которыми она может поделиться с миром. Другие страны должны черпать вдохновение у Турции и улучшать свою работу», - сказал Виналс.
Замглавы делегации отметил, что на сегодняшний день Турция приняла самое большое число сирийских беженцев в мире – 3,6 миллиона.
По его словам, ЕС выделяет Турции на содержание сирийских беженцев шесть миллиардов евро.
В частности, на сферу образования беженцев выделено 1,5 миллиарда евро, сказал замглавы делегации.
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