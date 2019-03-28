Россия пытается оставить вопрос незаконной оккупации Крыма в "дипломатических архивах".

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Крым.Реалии.

Как пояснил Кулеба, "в мире воюет два ключевых нарратива: "Крым – это Украина" и "Крым – это Россия". По его словам, у России есть четкая стратегия относительно того, "как продвигать свой нарратив".

"Первый элемент российской стратегии заключается в том, чтобы об украинском Крыме перестали говорить. Чтобы вопрос Крыма остался в дипломатических архивах, в заявлениях, на которые никто не будет обращать внимание", – сказал он.

Кулеба добавил, что есть различные инструменты поддержки украинского вопроса в повестке дня и "Совет Европы – это то место, где мы эти инструменты активно применяем". Для Киева, продолжил он, чрезвычайно важно не забывать о Крыме и держать этот вопрос среди приоритетов.