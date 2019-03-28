Повнометражний художній фільм "Додому" українського режисера Нарімана Алієва потрапив до конкурсної програми "Особливий погляд" (Un Certain Regard) 72-го Каннського кінофестивалю.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку режисера Нарімана Алієва у Facebook.

"Майже три роки пройшло від тоді, як я почав розробляти сценарій до фільму. За цей час відбулося дуже багато подій, але проект поступово продовжував розвиватися та реалізовуватися. Дякую всім, хто є причетним до створення фільму", - написав у себе на сторінці Наріман Алієв.

Фільм "Додому" (Evge – кримськотатарською) – повнометражний дебют українського і кримськотатарського режисера Нарімана Алієва. Сюжет стрічки розповідає, як батько з молодшим сином їдуть в окупований Крим ховати старшого, який загинув під час війни на Донбасі.

Батька зіграв відомий український і кримськотатарський актор і режисер Ахтем Сеїтаблаєв, який зняв фільм "Кіборги" про події в Донецькому аеропорту.

Фільм став одним із переможців конкурсу кінопроектів патріотичного спрямування Міністерства культури України 2018 року.

Нагадаємо, Оргкомітет Каннського кінофестивалю оголосив основну програму цього року, в яку увійшли 19 фільмів. Відкриє 72-й Каннський кінофестиваль стрічка Джима Джармуша "Мертві не вмирають".

Каннський кінофестиваль проходитиме з 14 до 25 травня.