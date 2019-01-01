“Роскомнагляд”, представники адміністрації президента і Генеральна прокуратура Росії провели закриту зустріч з головними редакторами російських ЗМІ. На ній чиновники спробували пояснити журналістам, як буде застосовуватися новий закон про образу влади.

Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на анонімних учасників зустрічі, передає УНН.

Журналістам заявили, що застосовуватися закон буде “розумно” і “точково”. Чиновники пообіцяли, що спочатку “Роскомнагляд” буде попереджати, а не відразу блокувати сайти ЗМІ.

Журналісти уточнили, чи можна вживати як цитату протестувальників “Путін — злодій” і “Єдина Росія” — шахраї і злодії“. Ці гасла часто звучать на акціях опозиції, зокрема, їх нерідко вживає опозиційний політик Олексій Навальний. Представник “Роскомнагляду” заявив, що на його особисту думку це образа, але оцінку має давати прокуратура. Однозначної відповіді на це питання чиновники не дали.

Заступник голови “Роскомнагляду” Вадим Суботін повідомив, що “не можна ображати орган цілком, а окремих людей можна”.

“Не можна ображати Держдуму, але можна депутатів. А Путін у нас унікальний, тому що це і людина, і орган влади”, — сказав він.

Офіційних коментарів згаданих російських відомств із цього приводу наразі не було.

Нагадаємо, з кінця березня в Росії діє закон про відповідальність за поширення фейкових новин і образу влади й державних символів в інтернеті.

Перший закон запроваджує заборону на поширення в інтернеті недостовірної суспільно значимої інформації під виглядом достовірних повідомлень, яка загрожує життю або здоров’ю громадян. За публікацію так званих фейкових новин громадян чекає штраф на суму до 100 тисяч рублів (приблизно 42 тисячі грн), посадових осіб — до 200 тисяч (приблизно 84 тисячі грн), юридичних — до півмільйона.

За образу влади і держсимволів громадян каратимуть штрафом до 100 тисяч рублів або адміністративним арештом на строк до 15 діб. При повторному порушенні штраф може бути збільшений до 200 тисяч рублів.

Із закликом відхилити законопроекти виступали президентська Рада з прав людини й інші правозахисні організації, називаючи їх проявом цензури.