В оккупированном Крыму начинается V Ялтинский международный экономический форум. Тема этого года «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в форуме, согласно официальным данным, принимают участие более 3 тысяч бизнесменов, политиков и экспертов из сотни стран (в основном, из Южной Америки, Азии, Африки, с Ближнего Востока. Основные мероприятия будут проходить в санаторно-курортном комплексе «Мрия» и в Воронцовском дворце в Алупке. На проведение форума из бюджета оккупированного Крыма выделено 100 млн рублей.

Предполагается обсудить стратегические направления и проекты, инновационные подходы и новые отрасли экономики.

Накануне Аксенов заявил, что в ходе форума будут заключены контрактов и соглашения в сфере туризма, торговли, науки и культуры. Так называемый "сопредседатель фонда" «ЯМЭФ» Андрей Назаров заявляет об ожидаемом объеме инвестиций в размере более 162 млрд рублей.

"Министр" финансов оккупированного Крыма менее оптимистична в ожиданиях и называет сумму около 20 млрд рублей: соглашения будут подписаны в области переработки сельхозпродукции и строительства хранилища для фруктов.

Любопытно, что сумма 162 млрд рублей, озвученная Назаровым, называлась и в прошлом году – по итогам IV Ялтинского международного форума, согласно официальным данным, было подписано более 70 соглашений и меморандумов на общую сумму 162 млрд рублей.

Кстати, о подписании контракта на строительство гостиницы в аэропорту Симферополя сообщалось и по итогам ЯМЭФ 2017 года.

А в 2018 году в ходе форума было подписано соглашение о сотрудничестве между аннексированным Крымом и не признанной Южной Осетией, которое опять планируется подписать в текущем году.

Что же касается реальных инвестиций, то за 9 месяцев 2018 года, по данным Центробанка РФ, в экономику аннексированного Крыма было вложено 14 млн долларов прямых иностранных инвестиций, а выведено – 8 млн долларов.

В оккупированном Севастополе ситуация еще хуже: поступления составили 1 млн долларов, вывод – 6 млн.

В оффшорах зарегистрировано более 3 тысяч компаний, работающих на аннексированном полуострове.