В аннексированном Крыму состоялась своеобразная акция протеста: жители потребовали, чтобы оккупанты считались с их мнением

08:41 19.04.2019 0 комментариев Крым

В Нижнегорском состоялась своеобразная акция протеста: жители поселка вышли на митинг и потребовали, чтобы оккупанты считались с их мнением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», народное недовольство вызвало решение так называемого "местного совета" передать землю, на которой стоит рынок из собственности поселка в район.

Когда нижнегорцы начали по этому поводу возмущаться, "глава" района Александр Петров инициировал процесс передачи земли из собственности поселка в район. Вопрос оказался настолько важным, что "местный совет" провел сразу две внеочередных сессии и в минувший вторник принял нужное для районных "властей" решение.

Жители поселка возмутились: «Нас никто не спросил, а мы считаем, что такие вопросы не должны решаться кулуарно, их нужно выносить на народное обсуждение или общественные слушания, – рассказали РИА «Новый День» в общественной организации «Нижнегорский общественный контроль». – С таким требованием мы вышли на митинг».

Отметим, что жители поселка пригласили на мероприятие и "депутатов местного совета" – чтобы они объяснили свое решение, но те митинг проигнорировали.

Впрочем, нижнегорским "депутатам" есть с кого брать пример: «Правительство Крыма не обращает внимания на происходящее в районе, – говорят в «Нижнегорском общественном контроле». – Мы много раз обращались в Совет министров Крыма. Писали и в администрацию президента. Но оттуда наши обращения направляют в Совмин Крыма – вице-премьеру Ларисе Опанасюк (она курирует наш район), Опанасюк пересылает наше обращение в район, а там поручают разобраться в деяниях наших депутатов поселковой администрации, учредителем которой является совет этих самых депутатов. К Аксенову (главе Крыма – прим. НД) нас не пускают: мы записались на прием, нас отправили к Опанасюк. Мы пишем ему в Facebook, не отвечает. Он нас просто игнорирует».

 



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