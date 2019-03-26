В России обещают запустить онлайн-сервис аренды жилья для отдыха и путешествий, аналогичного Airbnb и Booking.com. Апробировать его собираются в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила глава Росреестра Виктория Абрамченко, передает Новый День.

Напомним, после введения санкций, сервис Airbnb перестал работать на аннексированном полуострове в 2015 году.

Booking в конце 2016-го года сделал невозможным бронь отелей для отдыха. Правда, туристы это ограничение легко обходили.

В середине лета 2018 года последовали новые ограничения: теперь посетители ресурса Booking не могут прочитать отзывы постояльцев крымских средств размещения, а также увидеть народные оценки тому или иному отелю или гостевому дому. Оставлять комментарий также нельзя.

Новый сервис призван облегчить туристам задачу подбора жилья на полуострове. Запустить его в работу обещают к концу текущего года.

