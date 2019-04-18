В Одесі завершилась робоча зустріч представників 6-го флоту ВМС США з командуванням ВМС ЗС України

21:01 18.04.2019 0 комментариев Украина

Після триденного візиту було проведено брифінг, під час якого підбили підсумки проведеної роботи, а також окреслили плани на майбутню співпрацю.

Представники 6-го флоту ВМС США та командування ВМС ЗС України протягом цього періоду обговорили питання щодо шляхів розвитку, реформування кадрового забезпечення у Військово-Морських Силах ЗС України, повідомляє Інформаційна редакція Інформагенства Міноборони.

Зокрема розглядались питання щодо заходів з утримання військовослужбовців на військовій службі за контрактом, засоби та способи мотивації з проходження служби, а також впровадження кадрового менеджменту, управління кар’єрою офіцерського та старшинського складу ВМС ЗС України.

Протягом робочої зустрічі американським колегам було презентовано програму стратегічного розвитку персоналу ВМС ЗС України «Військовий моряк — 2035 — професійність і компетентність (ПіК)».

За словами начальника управління персоналу — заступника начальника штабу ВМС ЗС України капітана 1 рангу Олександра Шевченка, від іноземних колег вони отримали слушні поради та доцільні рекомендації щодо запровадження даної програми. Також він зазначив, що флоту потрібні професійні і компетентні кадри на конкретних посадах, адже Військово-Морські Сили ЗС України поповнюються сучасною технікою та озброєнням.

В свою чергу начальник штабу рекрутингової компанії ВМС США капітан 1 рангу Брент Ковер зазначив, що протягом робочого візиту вони спостерігали високі результати підготовки особового складу українського флоту і були вражені тим, як швидко трансформуються ВМС ЗС України у відповідності до стандартів НАТО.

 



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