Пробный железнодорожный поезд Керченским мостом оккупационные власти планируют запустить в августе-сентябре этого года.

Соответствующее заявление сделал «заместитель председателя российского правительства Крыма» Михаил Селезнев во время выступления на «Ялтинском экономическом форуме», сообщает ATR.

«Первое полотно со стороны Тамани и Крыма мостом проложено... Раскрою маленькую тайну, в августе-сентябре будет осуществлен первый пробный поезд по Керченскому мосту для того, чтобы отрегулировать все процессы. Начало сообщения, как и планировалось, состоится в декабре», — сказал Селезнев.

Начальник дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко утверждает, что первый пассажирский поезд проедет строящимся Керченским мостом 8 декабря. Продажа билетов на поезда, идущие на полуостров, откроется в сентябре. Предполагается, что поезда будут курсировать из 11 российских городов.