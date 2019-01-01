Так называемый «V Ялтинский экономический форум» проходит в оккупированном Крыму с 17 по 20 апреля. Главная тема мероприятия – «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

Об этом сообщает ТАСС, передает Флот 2017.

Организаторы утверждают, что в «форуме» якобы участвуют 3 тыс. делегатов из 100 стран. Подчеркивается, что в составе делегаций депутаты Европарламента, а также национальных парламентов Европы, Африки, мэры.

Оргкомитет сообщает, что гости из США, ЕС и стран Африки начали прибывать в аэропорт Симферополя с обеда 17 апреля.

Отдельно в оргкомитете сообщили, что в течение дня прибыли делегации из Словакии, Нигера, Конго, Судана, Мексики, Франции, Туниса, Индии, Аргентины.

Организаторы отмечают, что среди прочих иностранных делегаций две получили статус почетных гостей. Это иностранные делегации из САР (Сирия) и Франции. Каждая делегация с подобным статусом имеет квоту на 50 участников и подразумевает проведение спецсессии - диалога с делегациями уровня «почетные гости». Одной из тем спецсессии будет обсуждение санкций, которые оказывают влияние на российскую и европейскую экономики.

Среди российских региональных делегаций подобный статус получили гости из Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.

18 апреля президент РФ направил телеграмму участникам форума. В свою очередь, так называемый «глава республики Крым» Сергей Аксенов надеется, что «форум» будет способствовать прорыву политической блокады.