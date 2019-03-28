В РФ "обескуражены" реакцией ОБСЕ на аресты в Крыму: "обвиняемых в терроризме назвали журналистами"

20:01 18.04.2019 0 комментариев Крым

В организации по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовали немедленно освободить задержанных в оккупированном Крыму, назвав их невинно пострадавшими гражданскими журналистами. С таким заявлением накануне выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Подобное заявление не случайно было сделано накануне начала в оккупированном Крыму Ялтинского международного экономического форума, считает представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. По её мнению, целью "провокации" ОБСЕ было "в очередной раз напугать представителей тех иностранных делегаций, которые официально заявили о своём визите" в оккупированный Крым, сообщает ForPost.

«Нужно было добавить ложку дёгтя в наш ялтинский форум. У нас нет понимания, что имел в виду представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, говоря о задержанных по обвинению в терроризме лицах как о гражданских журналистах, — сказала Захарова во время сегодняшнего брифинга в Ялте. — Мы, безусловно, поставим этот вопрос перед организацией, направим им соответствующие материалы. Я хотела бы напомнить представителю ОБСЕ, что российская сторона не признаёт расширенное толкование понятия журналиста в этом контексте».

Представитель российского МИДа напомнила Арлему Дезиру, что речь идёт "о задержанных по подозрению в совершении преступления", и попросила Дезира более внимательно подходить к оценке инцидентов такого рода, "тем более если они связаны с угрозой терроризма".

«Российская сторона неоднократно приглашала господина Дезира посетить Крым лично со своими коллегами, сформировать своё мнение, пообщаться с представителями гражданского общества, СМИ, <…> чтобы получить собственное представление о положении журналистов в этой части Российской Федерации, — подчеркнула Мария Захарова. — Вместо того, чтобы накануне Ялтинского форума заниматься такой вот пропагандой, лучше бы господин Дезир Ассанжа защищал с тем же пылом. Но этого мы от ОБСЕ не дождались».



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