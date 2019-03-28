НАТО і ЄС єдині у вимогах до Росії щодо звільнення українських моряків

19:41 18.04.2019 0 комментариев Крым

НАТО і Європейський Союз мають потужну спільну позицію у вимогах до Росії щодо звільнення українських моряків, захоплених у листопаді минулого року.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив глава Місії України при НАТО посол Вадим Пристайко.

«Сила НАТО – в єдності. Якщо щось каже Альянс, то так каже й кожен член НАТО, на будь-яких інших форумах і рівнях. Якщо НАТО вимагає звільнення українських моряків, то й кожен лідер цих націй вимагає того самого від Путіна. Крім того, не варто забувати, що більшість країн НАТО є членами Європейського Союзу, який також обіймає чітку та абсолютно недвозначну позицію у цьому питанні», - зауважив український дипломат.

Він нагадав, що і ЄС, і НАТО висувають до Росії вимогу негайно звільнити українських моряків, повернути кораблі та забезпечити свободу судноплавства Керченською протокою відповідно до міжнародного законодавства.

«Це потужний міжнародний тиск, і він буде продовжений», - наголосив Пристайко.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО "Лефортово" у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

17 квітня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою захоплених українських моряків.



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