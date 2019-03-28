Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із неправомірним рішенням суду у Москві щодо продовження тримання під вартою військовополонених українських моряків.

Заява опублікована на сайті зовнішньополітичного відомства, передає Укрінформ.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із неправомірним рішенням Лефортовського районного суду Москви щодо продовження тримання під вартою 24 українських військовослужбовців, захоплених у полон Росією у водах Чорного моря, до 24 та 26 липня 2019 року”, - йдеться у документі.

У МЗС наголосили, що РФ знову вдалася до закритого режиму судового засідання, чим підтвердила попередні оцінки про своє повне усвідомлення незаконності судового процесу та про намагання приховати кричущі факти порушення норм міжнародного права, а саме Конвенції ООН з морського права, якою встановлюється імунітет військових кораблів та членів їхніх екіпажів, Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року.

“Ми вкотре вимагаємо від російської сторони негайно надати медичні документи про стан здоров’я та хід лікування поранених під час збройного захоплення Росією українських військовослужбовців, звільнити їх з-під варти та дозволити їм повернутись в Україну”, - підкреслили в українському МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що 17 квітня Україна також звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації з метою негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

Водночас МЗС висловило вдячність міжнародним партнерам – країнам ЄС, США, Канаді та Швейцарії за солідарність з Україною у боротьбі за звільнення українських військовослужбовців з російського полону, та закликало світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію з метою звільнення військовополонених.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО "Лефортово" у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

17 квітня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою захоплених українських моряків.