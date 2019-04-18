МЗС Німеччини попередило про ймовірні наслідки поїздки німецьких політиків в окупований Крим

19:01 18.04.2019 0 комментариев Крым

МЗС Німеччини проінформувало німецьких політиків, які зібралися на дводенний економічний форум в Ялту, про офіційне ставлення Берліна до анексії Криму і попередило їх про ймовірні наслідки поїздки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Нещодавно посольство України повідомило німецьке відомство про запланований  і не авторизований українською стороною візит німецької делегації з 22 осіб в окупований Крим.

"Федеральний уряд підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і разом з партнерами з ЄС проводить політику активного невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією " – сказав представник МЗС Німеччини.

"Міністерство закордонних справ поінформувало делегатів про позицію  федерального уряду і про реакцію української сторони на їхні плани щодо подорожі" – додав він.

Зазначається, що на економічний форум у Ялті, який розпочинається 18 квітня, серед інших мають приїхати п’ять депутатів від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Нагадаємо, у 2018 році в роботі економічного форуму в Криму також взяли участь представники АдН.



Ещё на эту тему:

09:21 03.04.2019
Дольф Лундгрен погодився на зйомки у російському фільмі в Криму
08:21 26.03.2019
О британской делегации, приглашенных оккупантами - политики-популисты и управляющий компании «Тикка кебаб»
13:01 15.03.2019
МЗС засудило “вояж” французьких політиків до окупованого Криму
12:21 15.03.2019
Туристів з Китаю заманюють до окупованого Криму військово-патріотичними турами
21:11 14.03.2019
Глава приехавших в оккупированный Крым французских "политиков" считает санкции против России "глупыми"
17:01 14.03.2019
Українські прикордонники не пустили в країну канадського журналіста через відвідування анексованого Криму
09:41 14.03.2019
До анексованого Криму прибула група французьких "політиків"
16:41 12.03.2019
Делегация французских политиков посетит Крым, сообщили оккупанты
10:41 04.03.2019
Немецкий политик смог забронировать крымский отель через Booking.com банковской картой из Германии
15:21 28.02.2019
Россия хочет пускать иностранных туристов в оккупированный Крым по электронным визам
10:21 20.02.2019
Марин Ле Пен передумала ехать в аннексированный Крым
10:01 20.02.2019
Асад не приїде до окупованого Криму, - посол
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
20:01 17.04.2019
Удар молнии на Акрополе поразил 4-х человек
11:41 17.04.2019
Парламент Греції обговорить відновлення вимоги репарацій від Німеччини
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
Все новости страны
Россия Россия
18:01 18.04.2019
Южная Корея конфисковала российское судно, которое повредило мост / Видео
15:21 18.04.2019
Компании Дерипаски грозит дефолт из-за санкций
14:01 18.04.2019
Санкции: Трети банков России угрожают сбои платежей по картам Visa и Mastercard
13:21 18.04.2019
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
Все новости страны
Румыния Румыния
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
16:01 17.04.2019
Иордания решила отозвать своего посла из Румынии
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
Все новости страны
Турция Турция
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
14:21 18.04.2019
Турция создала свою систему управления и связи с беспилотниками
20:21 17.04.2019
Вибори в Стамбулі: мандат мера отримує опозиціонер
19:01 17.04.2019
США зробили Туреччині нову пропозицію щодо постачання ракетних комплексів
Все новости страны
Украина Украина
20:41 18.04.2019
Оккупанты анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту
20:21 18.04.2019
«Ялтинский экономический форум» – оккупанты надеются прорвать политическую блокаду
20:01 18.04.2019
В РФ "обескуражены" реакцией ОБСЕ на аресты в Крыму: "обвиняемых в терроризме назвали журналистами"
19:41 18.04.2019
НАТО і ЄС єдині у вимогах до Росії щодо звільнення українських моряків
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс