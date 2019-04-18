МЗС Німеччини попередило про ймовірні наслідки поїздки німецьких політиків в окупований Крим
|19:01 18.04.2019
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|Крым
МЗС Німеччини проінформувало німецьких політиків, які зібралися на дводенний економічний форум в Ялту, про офіційне ставлення Берліна до анексії Криму і попередило їх про ймовірні наслідки поїздки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.
Нещодавно посольство України повідомило німецьке відомство про запланований і не авторизований українською стороною візит німецької делегації з 22 осіб в окупований Крим.
"Федеральний уряд підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і разом з партнерами з ЄС проводить політику активного невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією " – сказав представник МЗС Німеччини.
"Міністерство закордонних справ поінформувало делегатів про позицію федерального уряду і про реакцію української сторони на їхні плани щодо подорожі" – додав він.
Зазначається, що на економічний форум у Ялті, який розпочинається 18 квітня, серед інших мають приїхати п’ять депутатів від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".
Нагадаємо, у 2018 році в роботі економічного форуму в Криму також взяли участь представники АдН.
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