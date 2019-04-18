Посол: заява МЗС Росії про повне припинення співпраці з НАТО - фейк

18:41 18.04.2019 0 комментариев Крым

Глава місії України при НАТО Вадим Пристайко назвав фейком нещодавню заяву російського міністерства закордонних справ про повне припинення співпраці з НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у інтерв’ю "Укрінформу".

Нагадаємо, заступник глави МЗС РФ Александр Грушко заявив, що Росія та НАТО повністю зупинили співпрацю за цивільним і військовим напрямками з ініціативи Альянсу.

"Припинення співробітництва Росії з НАТО відбулося не в цей понеділок, а з нападом на Україну. Загально відомо, що 1 квітня 2014 року союзники одностайно відмовилися від будь-якої практичної співпраці з Росією, як із ненадійним партнером, у відповідь на захоплення Криму", - сказав Пристайко.

Він додав, що Альянс зберіг із Росією діалог на політичному рівні, що дає змогу постійно вимагати від Москви припинення війни і звільнення українських земель.

"Згадана заява російського МЗС, як і всі попередні такого роду, є фейком "для внутрішнього використання", щоб відволікти увагу російського населення від економічних проблем. Насправді, це не Росія припинила співпрацю з Альянсом у відповідь на його "агресивну поведінку". Обмеження контактів із Росією мінімально можливим рівнем комунікації було рішенням НАТО у відповідь на відкриту і фактичну агресію Росії проти України", - зауважив Пристайко.

"Позиція НАТО щодо Росії базується на двох головних принципах. З одного боку – стримування й оборона, з іншого – підтримка хоча б мінімального діалогу, для уникнення випадкових інцидентів у військовій сфері, які потенційно можуть призвести до катастрофічних наслідків", - додав глава місії України при НАТО.



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