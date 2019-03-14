Объем грузооборота Бердянского морского порта в январе-марте 2019 года составил 261,5 тыс. тонн, что на 27,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Передает PortNews со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка экспортных грузов снизилась на 27,4% - до 259,8 тыс. тонн. Переработка импортных грузов составила 1,5 тыс. тонн, каботажных - 0,2 тыс. тонн.



Перевалка сыпучих грузов сократилась на 23% - до 259,8 тыс. тонн. В частности, переработка зерна увеличилась на 7,1% - до 220,3 тыс. тонн, перевалка строительных грузов снизилась в 4,3 раза - до 21,3 тыс. тонн.



Перевалка тарно-штучных грузов сократилась в 13,5 раза - до 1,7 тыс. тонн. В частности, переработка металлопроката составила 0,2 тыс. тонн. Перевалка других тарно-штучных грузов составила 1,6 тыс. тонн.



Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 м, глубиной — 8,55 м и проходной осадкой — 7,9 м. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 км.



Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».