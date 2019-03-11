Власти Южной Кореи приняли решение конфисковать судно Seagrand (флаг — Россия), которое врезалось в мост в портовом городе Пусан.

Об этом сообщают Порты Украины, ссылаясь на ТАСС.

«Судно конфисковано мэрией Пусана, на нем теперь корейский экипаж», — сказал представитель оператора судна — компании «Гранд-Шиппинг». По его словам, российская команда должна была вернуться во Владивосток в среду вечером.

Представитель оператора добавил, что на яхтах, которые Seagrand задел до столкновения с мостом, серьезно пострадали три человека.



Капитана Seagrand будут судить в Южной Корее. Первое заседание состоится 23 апреля.

Грузовое судно Seagrand 28 февраля 2019 года совершило навал на мост, а за некоторое время до этого повредило круизные суда в Пусане. Капитан судна находился в нетрезвом состоянии. Оператором судна является компания «Гранд Шиппинг». Экипаж — 15 человек, все — граждане России.