Анкара наполягає, щоб Північна Македонія видала 15 турецьких громадян, які є членами руху FETO проповідника Фетхуллаха Гюлена.



Туреччина погрожує затримати ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО, якщо балканська країна не видасть 15 турецьких громадян, яких Анкара звинувачує в участі у невдалому перевороті в 2016 році.



Про це повідомляє Balkan Insight, передає Главком.



Анкара наполягає на тому, що 15 громадян Туреччини є членами руху FETO проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором спроби перевороту.



Міністерство юстиції Північної Македонії підтвердило, що з 2018 року воно отримало кілька запитів про видачу від Туреччини.



«В даний час є 15 запитів про екстрадицію, пов'язаних зі звинуваченнями в тероризмі. Всі ці процедури тривають, і відповідальні установи ведуть діалог», - заявили в міністерстві.



За даними видання, прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв відкинув вимоги Анкари і отримав підтримку з боку посадових осіб Європейського Союзу, які також закликали уряд в Скоп'є відстоювати права турецьких громадян.



Нагадаємо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.



Посли країн-членів НАТО 6 лютого підписали протокол про приєднання Македонії до НАТО. Тепер його має ратифікувати кожна країна-член блоку.