Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО

17:41 18.04.2019 0 комментариев Турция

Анкара наполягає, щоб Північна Македонія видала 15 турецьких громадян, які є членами руху FETO проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Туреччина погрожує затримати ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії в НАТО, якщо балканська країна не видасть 15 турецьких громадян, яких Анкара звинувачує в участі у невдалому перевороті в 2016 році.

Про це повідомляє Balkan Insight, передає Главком.

Анкара наполягає на тому, що 15 громадян Туреччини є членами руху FETO проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором спроби перевороту.

Міністерство юстиції Північної Македонії підтвердило, що з 2018 року воно отримало кілька запитів про видачу від Туреччини.

«В даний час є 15 запитів про екстрадицію, пов'язаних зі звинуваченнями в тероризмі. Всі ці процедури тривають, і відповідальні установи ведуть діалог», - заявили в міністерстві.

За даними видання, прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв відкинув вимоги Анкари і отримав підтримку з боку посадових осіб Європейського Союзу, які також закликали уряд в Скоп'є відстоювати права турецьких громадян.

Нагадаємо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.

Посли країн-членів НАТО 6 лютого підписали протокол про приєднання Македонії до НАТО. Тепер його має ратифікувати кожна країна-член блоку.



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