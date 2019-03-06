У Молдові затримали найманця з Донбасу
|17:21 18.04.2019
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|Молдова
Увечері 17 квітня в Міжнародному аеропорту Кишинева місцева прокуратура затримала чоловіка, якого підозрюють в участі у військовому конфлікті на сході України на боці російських найманців.
Затриманому 33 роки, він житель молдавського міста Тараклії. У момент затримання він якраз повернувся з Москви, повідомляє УНН.
Під час затримання у нього виявили посвідчення воєнізованого козачого підрозділу, який діє на Донбасі. У минулому чоловік служив у спецпідрозділі Міністерства оборони Молдови.
Підозрюваного доставили на допит в Прокуратуру по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ. За законами, що діють в Республіці Молдова, за найманство йому загрожує до 10 років в'язниці.
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