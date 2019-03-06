Увечері 17 квітня в Міжнародному аеропорту Кишинева місцева прокуратура затримала чоловіка, якого підозрюють в участі у військовому конфлікті на сході України на боці російських найманців.

Затриманому 33 роки, він житель молдавського міста Тараклії. У момент затримання він якраз повернувся з Москви, повідомляє УНН.

Під час затримання у нього виявили посвідчення воєнізованого козачого підрозділу, який діє на Донбасі. У минулому чоловік служив у спецпідрозділі Міністерства оборони Молдови.



Підозрюваного доставили на допит в Прокуратуру по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ. За законами, що діють в Республіці Молдова, за найманство йому загрожує до 10 років в'язниці.