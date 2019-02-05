Румыния и Турция проведут военно-политические консультации

17:01 18.04.2019 0 комментариев Румыния

Румыния и Турция проведут военно-политические консультации.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

Было отмечено, что в этих целях Анкару 19 апреля посетит глава МИД Румынии Теодор Мелешкану.

«На встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу будут обсуждены вопросы укрепления военных связей, итоги встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая прошла 4 апреля в Вашингтоне», - сказали в ведомстве.



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