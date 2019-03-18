МЗС вимагає від Росії припинити порушення прав людини в анексованому Криму

16:41 18.04.2019 0 комментариев Крым

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії негайно припинити порушення прав людини в анексованому Криму та звільнити всіх незаконно затриманих українців.

Про це йдеться у заяві МЗС, передає ZN,UA.

Українське зовнішньополітичне відомство виразило протест і зв'язку з черговими переслідуваннями кримських татар Російською Федерацією.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з неправомірним рішенням російського окупаційного "суду" у м. Сімферополь про засудження громадян України Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджи та Казима Аметова до 3 років, а Асана Чапуха до 3,5 років позбавлення волі умовно за сфабрикованими звинуваченням у вимаганні коштів", - йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві нагадали, що кримських татар російські силовики затримали у листопаді 2017 року за нібито "вимагання грошей" у громадянина Туреччини, які останній викрав у ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Дії росіян під час обшуків та затримання призвели до смерті самої Веджіє Кашка.

"Сфабрикована "справа Веджіє Кашка" стала одним із символів ганьби російського окупаційного "правосуддя". Незважаючи на те, що усі затримані, люди похилого віку, мали серйозні проблеми зі здоров'ям, вони тривалий час не отримували адекватної медичної допомоги. Це призвело до того, що Бекір Дегерменжи за декілька тижнів після арешту три дні знаходився в комі. Асан Чапух під час перебування під вартою переніс мікроінсульт", - додали в МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство також засудило "нові каральні акції російських окупантів під приводом розслідування Так званої "справи Хізб-ут-Тахрір". В МЗС нагадали про те, що напередодні на КПВВ "Каланчак" окупанти затримали кримськотатарського активіста Раіма Айвазова. Міністерство вимагає негайно звільнити Айвазова та інших кримських татар, яких утримують у російських в'язницях на підставі сфабрикованої справи "Хізб-ут-Тахрір".

"Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, невідкладно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, забезпечити повне дотримання зобов'язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права", - йдеться в заяві МЗС

Також міністерство вимагає від РФ виконати Резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України від 27 березня 2014 року, "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року та наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти РФ стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Закликаємо міжнародне співтовариство до посилення тиску на Росію з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та прискорення де-окупації АР Крим та м.Севастополя", - підсумували в МЗС.



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