Посольство США: рішення російського суду щодо українських моряків «жахливе»
|16:21 18.04.2019
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|Крым
Посольство США в Україні засудило рішення суду в Москві про продовження арешту полонених українських моряків і закликало Росію негайно звільнити військових.
«Рішення російського суду про несправедливе продовження тримання під вартою українських моряків – жахливе. Росія повинна негайно повернути Україні затриманих членів її екіпажу і судна та поважати суверенітет і територіальну цілісність України», – йдеться в заяві американського посольства у Twitter, пише Радіо Свобода.
17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.
Захист заявив про намір оскаржити це рішення, яке засудили також представники ЄС.
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