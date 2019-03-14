Мультимодальний термінал морського порту «Чорноморськ» (термінал №5) у січні-березні 2019 року переробив 408,1 тис. тонн вантажів, перевищивши плановий показник на 12,1 тис. тонн.

Про це повідомила прес-служба ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Чорноморськ», пишуть Порти України.

Зокрема, термінал обробив 262,1 тис. тонн вантажних автомобілів TIR, 10,2 тис. тонн легкових автомобілів, 114 тис. тонн вагонів з вантажами і порожніх вагонів. Крім цього, перероблялися ролл-трейлери, швидкопсувні продукти та інші вантажі продовольчої групи.

«На результат роботи впливають багато факторів. Один з них ― швидкість обробки флоту. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року за три місяці 2019 року кількість суднозаходів на термінал зросла на 11 одиниць і становила 177 суден», ― зазначив начальник терміналу Олексій Захаров.

Мультимодальний термінал морського порту «Чорноморськ» (термінал №5) ― єдиний в Україні, який спеціалізується на обслуговуванні залізнично-поромних і автомобільно-поромних ліній, а також суден типу ро-ро (roll-on/roll-off, із горизонтальним вантаженням). Термінал розташований на причалах №26-28. Потужності терміналу забезпечують функціонування Євро-Азійського транспортного коридору, який з'єднує країни Західної Європи, України, Грузії і країни Азії.

Термінал може одночасно вести обробку двох залізничних поромів і двох автопоромів. Термінал має самостійні в'їзди для вагонів і автотранспорту. Потужності терміналу дозволяють щорічно перевантажувати 4,5 млн тонн вантажів в вагонах, близько 40 тис. великовантажних автомобілів і 250 тис. одиниць авто- і сільгосптехніки.