В настоящее время международное научное сотрудничество Крымской астрофизической обсерватории основывается на неформальных контактах ученых с зарубежными коллегами.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора по научной работе ФГБУН "Крымская астрофизическая обсерватория РАН", кандидат физико-математических наук Кирилл Антонюк, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время у обсерватории нет "и пока не намечается" подписанных с зарубежными организациями договоров о сотрудничестве.

"Это связано с тем, что мы находимся в Крыму. В результате сейчас сотрудничество с дальним зарубежьем у нас сосредотачивается фактически на личных контактах. То есть люди, находящиеся на конференциях, в том числе российских, просто пересекаются со своими коллегами и решают свои чисто научные узкие задачи. И в результате получается такое неформальное сотрудничество", — пояснил Антонюк.

Вместе с тем, замдиректора учреждения отметил общемировой вклад научных сотрудников Крымской астрофизической обсерватории в развитие астрономии. "Наши сотрудники просто работают напрямую с коллегами из других стран, проводят совместные исследования. Естественно, они опираются и на наши данные, и на данные, полученные в других обсерваториях в совершенно разных частях мира", — заключил Кирилл Антонюк.