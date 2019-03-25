Санкции: Международное научное сотрудничество Крымской обсерватории с зарубежными учеными свелось к личным контактам
|15:41 18.04.2019
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|Крым
В настоящее время международное научное сотрудничество Крымской астрофизической обсерватории основывается на неформальных контактах ученых с зарубежными коллегами.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора по научной работе ФГБУН "Крымская астрофизическая обсерватория РАН", кандидат физико-математических наук Кирилл Антонюк, пишет РИА Новости.
По его словам, в настоящее время у обсерватории нет "и пока не намечается" подписанных с зарубежными организациями договоров о сотрудничестве.
"Это связано с тем, что мы находимся в Крыму. В результате сейчас сотрудничество с дальним зарубежьем у нас сосредотачивается фактически на личных контактах. То есть люди, находящиеся на конференциях, в том числе российских, просто пересекаются со своими коллегами и решают свои чисто научные узкие задачи. И в результате получается такое неформальное сотрудничество", — пояснил Антонюк.
Вместе с тем, замдиректора учреждения отметил общемировой вклад научных сотрудников Крымской астрофизической обсерватории в развитие астрономии. "Наши сотрудники просто работают напрямую с коллегами из других стран, проводят совместные исследования. Естественно, они опираются и на наши данные, и на данные, полученные в других обсерваториях в совершенно разных частях мира", — заключил Кирилл Антонюк.
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