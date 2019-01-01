У Києві проходить міжнародна науково-практична конференція "Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: Міжнародно-правові та медіакомунікативні інструменти".

Захід відкрила із вітальним словом в.о. міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні в Криму, якщо ви будете там просто, ви не відчуєте ту дійсність, яка є репресивною, ви побачите розбудову інфраструктури, ви побачите ті самі прекрасні краєвиди, Чорне море, пляж, кримські гори. Але є інша дійсність, інша реальність - про політичних в'язнів, про переселення з материку РФ, про заміщення населення, про спробу міняти етнічний ландшафт, про призов до армії, про мілітаризацію півострова", - зазначила Джапарова.

Вона зауважила, в МІП ведеться постійний моніторинг і фіксація того, як нові ідентичності намагаються створити в Криму, а також просування фейкової реальності гібридними методами ведення війни.

Джапарова підкреслила, що конференція "Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму" є частиною зусиль "по інформуванню різних аудиторій про те, що відбулось і що насправді сьогодні є в Криму".

Представниця МІП також нагадала, що в рамках конференції очікується відкриття 18 квітня о 12.40 експозиції "Бранці Кремля", а о 13:00 - запланована демонстрація документального фільму "Крим. Вкрадений півострів".

18 квітня Міжнародна науково-практична конференція "Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: Міжнародно-правові та медіакомунікативні інструменти" проходить в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Організаторами заходу є Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права" за підтримки Міністерства інформаційної політики України.