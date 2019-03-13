Компании Дерипаски грозит дефолт из-за санкций

15:21 18.04.2019 0 комментариев Россия

Группа ГАЗ Олега Дерипаски, находящаяся под санкциями США, попросила правительство России выделить ей почти 30 млрд рублей государственной поддержки.

Об этом пишет ЛИГА.Новости со ссылкой на КоммерсантЪ.

В конце марта гендиректор группы ГАЗ Вадим Сорокин направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором предупредил, что компании грозит дефолт, если государство не окажет поддержку.

Концерн считает, что из-за санкций во втором полугодии производство может снизиться на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель (700 млн руб. в месяц банковских процентов).

Компания просит в ближайшие три года выделить из бюджета 9,52 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Еще 20 млрд рублей группа просит направить на госпрограмму закупки техники ГАЗ.

Решение о господдержке пока не принято.

Дерипаска и его бизнес попали в санкционный список США 6 апреля 2018 года. Олигарх считается причастным к делу о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Из-за санкций состояние бизнесмена сократилось, по словам его адвоката, на $7,5 млрд, или на 81%.  По данным Forbes и Bloomberg, Дерипаска потерял из-за санкций $3-4 млрд.

В конце января санкции против компаний Дерипаски - En+, UC Rusal и Евросибэнерго - были отменены.



Ещё на эту тему:

14:01 18.04.2019
Санкции: Трети банков России угрожают сбои платежей по картам Visa и Mastercard
20:01 16.04.2019
«Роскомнагляд» пообіцяв дзеркальне покарання для «Бі-бі-сі» за санкції проти RT в Англії
17:21 08.04.2019
Російські компанії залучили 1,4 млрд у передчутті нових санкцій США — Bloomberg
20:41 03.04.2019
Сенатори США 3 березня представлять законопроект щодо нових санкцій проти Росії
16:21 01.04.2019
Из-за санкций катера для ВМФ России оснастили корейскими дизелями
18:21 22.03.2019
Минфин США заподозрил два российских порта в нарушении санкционного режима
08:41 22.03.2019
Мінфін США включив два російські судна до списку порушників санкційного режиму
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
19:41 15.03.2019
Wall Street Journal: Санкції не заважають Росії нарощувати економічний вплив на Європу
16:01 13.03.2019
Mastercard і Visa перестали обслуговувати клієнтів російського банку
08:41 13.03.2019
Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
15:51 12.03.2019
Конгресс США рассмотрит сразу четыре законопроекта направленными лично против президента России Владимира Путина
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:01 16.04.2019
Азербайджан и Беларусь будут производить тракторы в Турции
15:01 12.04.2019
Реализация Трансадриатического газопровода близится к завершению
14:21 11.04.2019
Названа дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
Все новости страны
Армения Армения
11:21 15.04.2019
Танкисты ЮВО в ходе учений в Армении израсходовали более 2 тысяч боеприпасов
13:21 12.04.2019
Суд у Вірменії відмовився закривати справу проти колишнього президента
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
Все новости страны
Болгария Болгария
10:21 12.04.2019
У Болгарії через протести поліція заблокувала Габрово
09:41 11.04.2019
ВМС Болгарии вновь попробуют выбрать поставщика патрульных кораблей
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
09:41 18.04.2019
Греція вимагає від Німеччини нових репарацій за Другу світову війну
20:01 17.04.2019
Удар молнии на Акрополе поразил 4-х человек
11:41 17.04.2019
Парламент Греції обговорить відновлення вимоги репарацій від Німеччини
14:41 12.04.2019
В Греции задержали гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми
Все новости страны
Грузия Грузия
17:21 12.04.2019
Зенитчики ЮВО страны-оккупанта провели учение по защите важных объектов в непризнанной Абхазии
16:09 12.04.2019
На российской военной базе в непризнанной Южной Осетии проводят боевые стрельбы
17:01 11.04.2019
Грузия договорилась с "Газпромом" о поставках газа
19:01 10.04.2019
МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 18.04.2019
У Молдові затримали найманця з Донбасу
10:41 18.04.2019
Российские военные в непризнанном Приднестровье провели учения с боевыми стрельбами
12:41 17.04.2019
В Молдове задержаны высокопоставленные чиновники одного из самых больших ведомств
17:21 16.04.2019
Депутати партії Додона цілою фракцією полетіли в Москву
Все новости страны
Россия Россия
18:01 18.04.2019
Южная Корея конфисковала российское судно, которое повредило мост / Видео
15:21 18.04.2019
Компании Дерипаски грозит дефолт из-за санкций
14:01 18.04.2019
Санкции: Трети банков России угрожают сбои платежей по картам Visa и Mastercard
13:21 18.04.2019
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
Все новости страны
Румыния Румыния
17:01 18.04.2019
Румыния и Турция проведут военно-политические консультации
10:01 18.04.2019
У Бухаресті обговорили посилення східного флангу НАТО
16:01 17.04.2019
Иордания решила отозвать своего посла из Румынии
16:01 16.04.2019
У Румунії розсекретять справу про революцію 1989 року
Все новости страны
Турция Турция
17:41 18.04.2019
Туреччина погрожує Північній Македонії затримати її вступ в НАТО
14:21 18.04.2019
Турция создала свою систему управления и связи с беспилотниками
20:21 17.04.2019
Вибори в Стамбулі: мандат мера отримує опозиціонер
19:01 17.04.2019
США зробили Туреччині нову пропозицію щодо постачання ракетних комплексів
Все новости страны
Украина Украина
20:41 18.04.2019
Оккупанты анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту
20:21 18.04.2019
«Ялтинский экономический форум» – оккупанты надеются прорвать политическую блокаду
20:01 18.04.2019
В РФ "обескуражены" реакцией ОБСЕ на аресты в Крыму: "обвиняемых в терроризме назвали журналистами"
19:41 18.04.2019
НАТО і ЄС єдині у вимогах до Росії щодо звільнення українських моряків
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс