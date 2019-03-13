Группа ГАЗ Олега Дерипаски, находящаяся под санкциями США, попросила правительство России выделить ей почти 30 млрд рублей государственной поддержки.

Об этом пишет ЛИГА.Новости со ссылкой на КоммерсантЪ.

В конце марта гендиректор группы ГАЗ Вадим Сорокин направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором предупредил, что компании грозит дефолт, если государство не окажет поддержку.

Концерн считает, что из-за санкций во втором полугодии производство может снизиться на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель (700 млн руб. в месяц банковских процентов).

Компания просит в ближайшие три года выделить из бюджета 9,52 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Еще 20 млрд рублей группа просит направить на госпрограмму закупки техники ГАЗ.

Решение о господдержке пока не принято.

Дерипаска и его бизнес попали в санкционный список США 6 апреля 2018 года. Олигарх считается причастным к делу о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Из-за санкций состояние бизнесмена сократилось, по словам его адвоката, на $7,5 млрд, или на 81%. По данным Forbes и Bloomberg, Дерипаска потерял из-за санкций $3-4 млрд.

В конце января санкции против компаний Дерипаски - En+, UC Rusal и Евросибэнерго - были отменены.