Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В-третьих, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал на заседании правительства России.

Помимо этого, Дмитрий Медведев заявил, что Россия в качестве ответных мер Украине запрещает ввоз украинской продукции машиностроения.

"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов", - заявил он.

