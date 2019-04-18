Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину
|13:21 18.04.2019
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|Россия
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. В-третьих, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал на заседании правительства России.
Помимо этого, Дмитрий Медведев заявил, что Россия в качестве ответных мер Украине запрещает ввоз украинской продукции машиностроения.
"Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов", - заявил он.
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