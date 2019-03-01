Турецкая оборонная компания Meteksan разработала систему управления и связи с беспилотными летательными аппаратами.

Инженеры компании в своей работе использовали опыт разработки аналогичных систем для противотанковых ракет OMTAS и UMTAS, зенитных ракетных комплексов Hisar-A и Hisar-O, а также крылатых ракет дальнего радиуса действия SOM, сообщает Анадолу.

Система передачи данных обеспечивает прямую связь между беспилотным летательным аппаратом и наземной станцией управления. Система передает команды БПЛА с наземной станции управления, а также информацию о состоянии и полезной нагрузке дрона - на наземную станцию.

Подобная система должна обладать большой скоростью передачи данных, быть надежной с точки зрения бесперебойности связи и безопасной - с точки зрения сохранения конфиденциальности данных.

Система производства компании Мeteksan обладает всеми указанными преимуществами и представляет собой инновационное, высокопроизводительное и экономичное решение для беспилотников.

Как отметил генеральный директор Meteksan Сельджук Альпарслан, отечественная система управления и связи с БПЛА является одним из примеров инновационного подхода компании к разработке своей продукции.