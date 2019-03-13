Санкции: Трети банков России угрожают сбои платежей по картам Visa и Mastercard

14:01 18.04.2019 0 комментариев Россия

Риск сбоев платежей по пластиковым картам Visa и Mastercard грозит клиентам почти трети российских банков. 

Причина — международные санкции, сообщили «Известиям» в национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке.

Поводом для беспокойства послужила заморозка операций по «пластику» Еврофинанс Моснарбанка платежных систем Visa и Mastercard, сообщает издание.

«Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти полотрасли», — сообщил менеджер НСПК.

Причина в том, что обработка операций по банковским картам, а также онлайн-платежейи переводов осуществляется компаниями с корнями в США или Европе.

Чтобы обезопасить себя, считают в регуляторе, нужно перейти на программное обеспечение российских компаний.

При этом эксперты из финансовой сферы заявили, что среди отечественных банков нет ни одного, который бы абсолютно не зависел от западного программного обеспечения.



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